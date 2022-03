Profession’L, le Salon de la reconversion professionnelle des femmes Hotel de ville,lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Profession’L, le Salon de la reconversion professionnelle des femmes Hotel de ville,lille, 28 avril 2022, Lille. Profession’L, le Salon de la reconversion professionnelle des femmes

du jeudi 28 avril au vendredi 29 avril à Hotel de ville, lille

Le Salon qui met en relation des entreprises expertes de la formation, du recrutement, de la création d’entreprise et de l’accompagnement individuel avec des femmes en quête de nouvelles orientations, voire de réinsertion professionnelle.

Gratuit

Formation, recrutement, création d’entreprise, accompagnement Hotel de ville,lille lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Hotel de ville,lille Adresse lille Ville Lille lieuville Hotel de ville,lille Lille Departement Nord

Hotel de ville,lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Profession’L, le Salon de la reconversion professionnelle des femmes Hotel de ville,lille 2022-04-28 was last modified: by Profession’L, le Salon de la reconversion professionnelle des femmes Hotel de ville,lille Hotel de ville,lille 28 avril 2022 hotel de ville lille Lille Lille

Lille Nord