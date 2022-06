Profession ténor – Ça va mieux en le chantant – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 4 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l’unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) Concert. « Ça va mieux en le chantant ». L’opéra vous intimide ? Vous croyez ne pas le comprendre, ne pas l’aimer ? Laissez-vous détromper par ces programmes imaginés par les artistes, en particulier ceux du Chœur d’Angers Nantes Opéra. Et puisqu’il s’agit de prouver que « ça va mieux en le chantant », nous vous invitons à joindre vos voix à celles des solistes et du chœur.Le ténor Carlos Natale se raconte, depuis l’Ar­gen­tine où il est né jusqu’à la France où il vit, en passant par l’Italie où il s’est formé. En nous parlant de ses répertoires sans omettre ceux qu’il aime moins, ceux qui lui échappent, ceux qui sont devenus des jardins secrets, il nous livre un joli moment de confidence qu’accompagne le harpiste Sylvain Blassel. Distribution : Carlos Natale, ténorSylvain Blassel, harpe Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h. Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

