Durée : 1h 45min Réalisateur : JEAN-PIERRE AMERIS Interprètes : Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre, Tom Levy, Nicolas Bridet **Synopsis** : Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. comédie dramatique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

