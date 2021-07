Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon PROFESSION DU PÈRE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

PROFESSION DU PÈRE Centre d’art et de Culture, 28 août 2021-28 août 2021, Meudon. PROFESSION DU PÈRE

Centre d’art et de Culture, le samedi 28 août à 14:30

1960. Emile, 12 ans, vit dans une ville de province. Son père est son héros. Et pour cause, il est un jour parachutiste, l’autre ceinture noire de judo, espion ou encore conseiller du Général de Gaulle. Avec son père, ils vont se lancer dans la résistance pour le compte de l’OAS. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. DRAME DE JEAN-PIERRE AMERIS AVEC BENOIT POELVOORDE… FRANCE – 2021 – 1H45 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon