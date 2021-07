Paris Jardin du Ver Têtu Paris Profession clown, Compagnie le Bouc sur le toit Jardin du Ver Têtu Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le lundi 12 juillet 2021

de 14h30 à 15h30

gratuit

Elle voulait être princesse mais ses parents n’ont pas voulu Elle voulait être princesse, mais ses parents n’ont pas voulu. « Tu seras clown !» ils ont dit. Alors elle fait le pitre : matin, midi et soir. Jusqu’au jour où : elle croque dans une pomme. Une pomme magique… Oui, comme dans les contes de fe es ! Elle croque, et ses rêves se re alisent Elle croque, et elle se me tamorphose, jusqu’à devenir… la princesse qu’elle a toujours re ve d’être. Mais la vie de princesse est-elle faite pour elle ? Texte : Élise Renaud Mise en scène : Virginie Berthier Avec Élise Renaud. Musicien : Glenn Marzin ou Automne Lajeat Partenaires : Ligue de l’enseignement, Cie du Pain sur les planches. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Jardin du Ver Têtu 22 rue Bernard-Tétu Paris 75019

Date complète :

2021-07-12T14:30:00+02:00_2021-07-12T15:30:00+02:00

