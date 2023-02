Professeur Promesses #28 La Machine du Moulin Rouge, 1 avril 2023, Paris.

Le vendredi 31 mars 2023

de 23h55 à 06h00

. payant

Nos résidents Promesses sont de retour à La Machine avec un line up hybride entre reggaeton, rap et musiques électroniques !

Dans le Central, il invite pour l’occasion : « el mas romantico de los romantico » aka Florentino. Pionnier d’un son hybride reggaeton / UK bass, le mancunien d’origine colombienne a produit pour Bad Gyal, Albany ou encore BAMBII. Après des EPs sortie sur le label Mixpak, il vient de signer sur le prestigieux label XL Recordings ; la légende Brodinski jouera en B2B avec son partner in crime de toujours Modulaw (ce B2B sera une première parisienne) ; la DJ et productrice suédoise Toxe, que ça soit avec Emiranda (son duo avec Mechatok) ou en solo est une figure centrale de la scène club expérimentale (elle a sorti des EPs sur STAYCORE ou PAN). Ses sets oscillent entre musique électronique, futuristes, « high tech » et émotions humaines ; le duo organisateur au label éponyme, Promesses, s’occupera d’ouvrir le Central.

Quant à l’antre de la Chaufferie, le Professeur a convié : Marcy Mane, le rappeur américain se produira pour la première fois en France depuis 7 ans avec un show hybride live et DJ set ; le producteur Baby Pantera, pionnier de la jersey en Espagne, viendra proposer un set dense à la frontière du rap, du reggaeton et de la jersey ; LEGIT GIRL DJ et vendredear s’occuperont de clore la Chaufferie armés de leurs meilleurs mp3 issues des fin-fond d’internet.

Réserve ton vendredi 31 mars, le troisième round du Professeur Promesses à la Machine promet d’être bouillant comme jamais.

La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/professeur-promesses-28/ https://fb.me/e/2moUgDfsN https://fb.me/e/2moUgDfsN https://link.dice.fm/professeurpromesses28

