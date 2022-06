Professeur Pécuchet Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

Professeur Pécuchet Bourges, 15 juin 2022, Bourges. Professeur Pécuchet Bourges

2022-06-15 – 2022-06-15

Bourges 18000 Bourges Promoteur de l’archéologie poétique, le professeur se fait fort, à partir d’un simple tas de sable, de découvrir quelques authentiques chefs-d’œuvre archéologicolittéraires : l’origine d’un personnage de la commedia dell’Arte, un instrument de comptabilité médiéval et une des toutes premières manifestations artistiques de l’histoire de l’humanité.

Texte et interprétation par Jean-Marie Sirgue. Professeur Pécuchet par le Théâtre de la Fronde

Réservation conseillée à double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71 double.coeur18@orange.fr +33 3 48 21 04 71 https://doublecoeur.fr/ Promoteur de l’archéologie poétique, le professeur se fait fort, à partir d’un simple tas de sable, de découvrir quelques authentiques chefs-d’œuvre archéologicolittéraires : l’origine d’un personnage de la commedia dell’Arte, un instrument de comptabilité médiéval et une des toutes premières manifestations artistiques de l’histoire de l’humanité.

Texte et interprétation par Jean-Marie Sirgue. Double coeur

Bourges

dernière mise à jour : 2022-06-04 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’évènement: 18000, Bourges Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement 18000

Bourges Bourges 18000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Professeur Pécuchet Bourges 2022-06-15 was last modified: by Professeur Pécuchet Bourges Bourges 15 juin 2022 18000 bourges

Bourges 18000