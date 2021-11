Le Vernois Le Vernois Jura, Le Vernois Produits de Fête – Les 7 Plaisirs Capitaux Le Vernois Le Vernois Catégories d’évènement: Jura

Le Vernois

Produits de Fête – Les 7 Plaisirs Capitaux Le Vernois, 18 décembre 2021, Le Vernois. Produits de Fête – Les 7 Plaisirs Capitaux Domaine Baud 222 Route de Voiteur Le Vernois

2021-12-18 – 2021-12-18 Domaine Baud 222 Route de Voiteur

Le Vernois Jura Des producteurs de qualité, un seul lieu, en circuit court.

Évitez la folie des grandes surfaces.

Tous les produits festifs qui accompagnent nos fêtes sur table, seront présents !

Venez passer un moment privilégié, au calme. Domaine Baud 222 Route de Voiteur Le Vernois

