Produire localement, sans pesticides et toute l'année grâce à l'agriculture verticale

Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 14:00

En associant agronomie de précision et innovations technologiques, les fermes vendues par Futura Gaïa permettent de produire localement, sans pesticides et toute l’année des légumes et fruits aux qualités sanitaires, nutritives et gustatives irréprochables. Grâce à son système de culture en géoponie rotative, la solution de Futura Gaïa limite au maximum l’impact sur l’utilisation de ressources naturelles (l’eau potable et les terres arables) et garantit des plantes à la concentration en principes actifs optimisée. Illustration de la pertinence de cette nouvelle approche avec un acteur majeur du marché français.

Entrée libre

2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T14:55:00

