"Produire la guerre, produire le genre. Des françaises au travail dans l'Allemagne nazie (1940-1945)" (Éd.de l'EHESS) par Camille Fauroux

le vendredi 19 novembre

Camille Fauroux se penche sur une figure oubliée : les femmes volontaires parties travailler en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. L’Allemagne requiert des travailleuses françaises pour préserver les Allemandes qui se consacrent à leurs foyers et à la reproduction. Des Françaises, souvent jeunes, sont motivées par le salaire et les primes. La réalité sur place, dans les usines d’armement, sera dure, coercition, pauvreté, prostitution. Leur intégration dans l’économie de guerre nazie transforme les relations entre le travail et la famille. L’histoire a effacé la trace de ces femmes, réduit au silence les témoins. Considérées comme traitres à leur pays, elles ont été oubliées pour éviter la publicité de procès.

Médiathèque Jean Lévy Lille

