Produire de l’énergie, c’est pas sorcier ! Saint-Pierre-de-Plesguen Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mesnil-Roc'h

Produire de l’énergie, c’est pas sorcier ! Saint-Pierre-de-Plesguen, 21 mars 2023, Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h. Produire de l’énergie, c’est pas sorcier ! Place Ange Denis Saint-Pierre-de-Plesguen Salle des Fêtes Mesnil-Roc’h Ille-et-Vilaine Saint-Pierre-de-Plesguen Place Ange Denis

2023-03-21 – 2023-03-21

Saint-Pierre-de-Plesguen Place Ange Denis

Mesnil-Roc’h

Ille-et-Vilaine Mesnil-Roc’h Conférence-débat qui sera divisée en deux temps : 1- Produire son énergie en solo, c’est possible !

Comment produire son énergie photovoltaïque pour la revente ou l’autoconsommation ?

Des kits d’autoproduction d’énergie seront présentés

> Animé par la SCIC Les Survoltés et Solarcoop 2- Produire son énergie ensemble, pourquoi pas ?

Les projets photovoltaïques citoyens, en tant que citoyen, je peux m’investir simplement dans un projet local !

> Animé par la SCIC Les Survoltés Sans oublier la nécessaire maîtrise de ses consommations d’énergie ! http://bretagneromantique.fr/ Saint-Pierre-de-Plesguen Place Ange Denis Mesnil-Roc’h

dernière mise à jour : 2023-02-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Mesnil-Roc'h Autres Lieu Mesnil-Roc'h Salle des Fêtes Adresse Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine Saint-Pierre-de-Plesguen Place Ange Denis Ville Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h lieuville Saint-Pierre-de-Plesguen Place Ange Denis Mesnil-Roc'h Departement Ille-et-Vilaine

Mesnil-Roc'h Salle des Fêtes Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesnil-roc'h mesnil-roc'h/

Produire de l’énergie, c’est pas sorcier ! Saint-Pierre-de-Plesguen 2023-03-21 was last modified: by Produire de l’énergie, c’est pas sorcier ! Saint-Pierre-de-Plesguen Mesnil-Roc'h Salle des Fêtes 21 mars 2023 ille-et-vilaine Mesnil-Roc'h Place Ange Denis Saint-Pierre-de-Plesguen Salle des Fêtes Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine Saint-Pierre-de-Plesguen Mesnil-Roc'h

Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine