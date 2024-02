Producteur d’un jour Producteur d’un jour au Manoir d’Apreval Pennedepie, mardi 22 octobre 2024.

Producteur d’un jour Producteur d’un jour au Manoir d’Apreval Pennedepie Calvados

Munis d’un panier et de vos bottes, venez ramasser des pommes à cidre dans nos vergers. Broyées puis pressées, vous apprécierez toute leur richesse aromatique. Activité suivie d’un goûter normand ( pain d’épices aux pépites de chocolat et teurgoule artisanale), dégustation cidre, pommeau et calvados pour les adultes.

Producteur d’un jour au Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie commercial@apreval.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 15:00:00

fin : 2024-10-22 17:00:00



