Producteur d’un jour au Manoir d’Apreval Pennedepie, mardi 29 octobre 2024.

Ramassage de pommes dans le verger témoin puis brassage avec les enfants et visites des chais avec les adultes puis goûter normand pain d’épices au chocolat et teurgoule avec jus de pomme et cidre, pommeau, calvados pour les adultes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 15:00:00

fin : 2024-10-29

15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie apreval@apreval.com

