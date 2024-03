PRODIGES (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse, jeudi 11 juillet 2024.

PRODIGES (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse Haute-Garonne

Quatre jeunes Toulousains, talents reconnus de la musique classique, interprètent un programme Scriabine, Brahms, Weill, Albeniz et Mozart.

Finaliste de l’émission Prodiges à 9 ans, entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 15 ans, déjà lauréat de nombreux prix et distinctions, le pianiste Constant Despres retrouve Baptiste Donadio et Claire Bouyssou, ainsi que le ténor François Pardailhé. Formé à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, ce dernier se produit dans les plus opéras d’Europe.

Avec Claire Bouyssou (soprano) ; François Pardailhé (ténor) ; Baptiste Donadio (alto) ; Constant Despres (piano). 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 21:00:00

fin : 2024-07-11 22:30:00

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

