Prodiges Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, jeudi 11 juillet 2024.

Prodiges Avec Claire Bouyssou (soprano) ; François Pardailhé (ténor) ; Baptiste Donadio (alto) ; Constant Despres (piano) Jeudi 11 juillet, 21h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Tarif G : de 15 € à 19 € | Gratuit pour les – de 13 ans | Concert éligible à l’offre « 3 concerts à -15% »

Concert dans le cadre du Festival de Toulouse 2024

Quatre jeunes Toulousains, talents reconnus de la musique classique, interprètent un programme Scriabine, Brahms, Weill, Albeniz et Mozart.

Finaliste de l’émission Prodiges à 9 ans, entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 15 ans, déjà lauréat de nombreux prix et distinctions, le pianiste Constant Despres retrouve Baptiste Donadio et Claire Bouyssou, ainsi que le ténor François Pardailhé. Formé à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, ce dernier se produit dans les plus opéras d’Europe.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France

