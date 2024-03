PRODIGE EN MAUGES LE PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges, dimanche 24 mars 2024.

1ère édition de ce nouveau RDV musical !

L’occasion de célébrer la musique lors d’un week-end festif où de nombreuses activités vous seront proposées :

Au programme

• Le concours Prodige Art (piano, violon, violoncelle et flûte traversière)

• Un marché de producteurs et artisans locaux

• Un concert des lauréats du concours et de concertistes

• Une exposition de voitures de collection

De 15h à 20h le samedi / De 10h à 17h le dimanche

Entrée libre et gratuite Buvette sur place (et restauration le dimanche)

Salle Le Relais du bois Le Pin-En-Mauges, Pays De La Loire, France

Organisé par l’ATELIER CRESCENDO, Cours de Musique, le Comité Pin En Mauges, la Mairie du Pin-en-Mauges, Beaupréau-en-Mauges, la Mfr-Cfa La Pommeraye, Bostok Communication et l’association Prodige Art .

LE PIN-EN-MAUGES 4 Rue Notre-Dame de Bonsecours

Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire

