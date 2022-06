Proclamation d’ouverture des Fêtes de la Tarasque 2022 Tarascon, 24 juin 2022, Tarascon.

16h/Jardin des Plantes

Le cirque au temps de Tartarin Animations et spectacles du cirque

d’antan, ménagerie, saltimbanques, ateliers autour des arts du cirque, du

maquillage… « Un jour, le cirque Mitaine s’installe sur la place du village. Dans la ménagerie se trouve un lion de l’Atlas. N’en ayant jamais vu, Tartarin va aller observer la bête et se mettre en tête d’aller dans l’Atlas à la chasse au lion… »



18h/Centre Historique

• Charivari musical avec le Réveil Tarasconnais.

• Salves d’artillerie



18h15/Hôtel de Ville – Place du Marché

• Accueil de la population

• Rencontre avec Alphonse Daudet : cette année, Tarascon fêtera les 150 ans de la publication du premier roman de la trilogie des aventures de Tartarin de Tarascon, oeuvres d’Alphonse Daudet. Arrivée théâtralisée d’Alphonse Daudet et son épouse Julia en voiture ancienne.



19h/Château

• Arrivée du Roi René et de ses ambassadeurs, apparition à la fenêtre de la Reine Jeanne.



19h15/Cour d’Honneur du Château

• Accueil des Ambassadeurs d’Italie, d’Auvergne et de Provence.

• Proclamation d’ouverture des Fêtes de la Tarasque 2022

Après 27 années de bons et loyaux services le rôle du Roi, Christian

Bindoni transmettra sa couronne.

• Remise des clés de la ville par le Roi René au Maire et à la jeunesse.

Proclamation de l’ouverture des fêtes de la Tarasque par ses majestés du comté de Provence. Ces fêtes ont été codifiées par le roi René au XVème siècle, il recommandait de » Faire grand tintamarre, noces, farandoles et festins, à plaisir et à volonté… »?

http://www.tarascon-tourisme.com/

