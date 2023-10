Prochronisme – Exposition photos : procédés photographiques anciens Galerie M Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 08 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Tirages au platine, au charbon, cyanotypes, collodion humide… autant de procédés photographiques anciens utilisés par les uns et les autres de ces neuf artistes contemporains qui nourrissent cette exposition.

Tout en s’appuyant sur une technicité éprouvée ils trouvent leurs inspirations dans le monde d’aujourd’hui invitant nos regards à plonger dans une forme de vertige temporel.

Prochronisme : Erreur de chronologie, qui consiste à placer un fait dans un temps antérieur à celui où il est réellement arrivé (dictionnaire de l’Académie française)

Jouant de ce décalage, de ce prochronisme, Aude Boissaye (studio Cuicui) et le Collectif Les Faux-amis

présentent dans une série surréaliste et onirique, leurs visions des

problématiques contemporaines écologiques, climatiques ou

industrielles… (Collodion humide et tirages argentiques);

Simon Bartrum fige dans un entre-deux temporel ses vues architecturales du pont Alameda de Valence en Espagne (Platine-palladium) ou de la Défense à Paris (tirages papier salé) ;

Kriska et Flow (La Cage aux fauves)

présentent un triptyque de roses qui se fanent, issu d’un time-lapes

réalisé pour l’occasion. Elles se jouent du temps qu’elles accélèrent et

ralentissent dans des aller-retours étonnants et sublimes entre les

techniques contemporaines et anciennes, comme une empreinte poétique de

la fragilité de l’existence voire du déclin de la biodiversité (Collodion humide);

Youssef Amghar,

dont les clichés ont été réalisés à Marrakech ou Moulay Driss au Maroc,

nous offre une série de cyanotypes sur les portes, comme un passage

entre le monde d’aujourd’hui et celui d’hier ;

Dans deux triptyques qui s’opposent et se répondent Franck Rondot met en

perspective la dynamique de la ville et la quiétude des natures mortes

comme pour interroger sa propre place dans la vie urbaine parisienne

dans laquelle il vit. (tirages au charbon et rehausses couleur huile et aquarelle.)

C’est aussi deux triptyques que Michel Graniou nous propose. Si dans l’un il se joue des formes et des lumières créant des ambiances étranges et poétiques (palladium), dans le second il frappe notre conscience dans des amoncellements de déchets industriels. (cyanotypes)

Jean Guy Lathuilière,

quant à lui, nous invite à flotter dans un rêve intérieur désirant

qu’on y découvre peut-être des parts intimes de nous-mêmes ou de

lui-même qui ne peuvent se révéler autrement (Platine-palladium) ;

Bernard Millot, quant à lui, nous propose ses natures mortes que l’on

pourrait confondre avec des photos d’autrefois, si de subtiles indices

ne nous parlaient précisément pas de prochronisme (collodion et tirages pigmentaires au charbon).

Enfin, chaque été, chaque jour, depuis plusieurs années, Jean-Yves Busson réalise un lumen

à partir d’une plante, d’une fleur de son jardin : dahlia, hortensia,

rose, tulipe… au fil des mois. S’appuyant sur la technique des

photogrammes de William Henry Fox Talbot, il se joue des papiers et de

la chimie pour nous offrir une palette de couleurs inédite.

Trois vidéos ainsi qu’un ensemble de cartels présenteront les principaux

procédés utilisés par les artistes de cette exposition qui se veut à la

fois artistique et didactique.

Une présentation des techniques au Collodion humide aura lieu le samedi 18 novembre

(sur inscription, plusieurs séances en après-midi, durée 45′ @ suivre !)

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris

Contact : https://galeriem.eu/prochronisme.php https://galeriem.eu/details.php

@lesfauxamis @studiocuicui Exposition Prochronisme Galerie M