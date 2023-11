Proches de détenus, l’autre peine Le Dorothy Café Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Proches de détenus, l’autre peine Le Dorothy Café Paris, 30 novembre 2023, Paris. Le jeudi 30 novembre 2023

de 18h30 à 21h30

.Tout public. gratuit

L'Observatoire international des prisons (OIP) vous propose une soirée d'échanges autour des proches de personnes incarcérées le 30 novembre à 18h30 au Dorothy Café – Paris 20e En France, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent avec un proche incarcéré. Parloirs, téléphone, permission de sortir : quels moyens permettent aux proches – essentiellement des femmes – de maintenir le lien avec les personnes incarcérées ? Quels sont les obstacles rencontrés ? Comment maintenir une relation, qu'elle soit familiale, amoureuse, sexuelle, à travers les murs ?

Observatoire international des prisons et Mathilde Rouault

