Vaucluse

Proche / Grégoire Korganow Avignon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Avignon. Proche / Grégoire Korganow 2021-07-05 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-24 18:00:00 18:00:00 Eglise des Célestins Eglise des Célestins – place des Corps Saints

Avignon Vaucluse Séries photographiques et lectures filmées de lettres de prisonniers font de « Proche » une expérience où le sensible s’affirme par-delà l’enfermement.

Exposition dans le cadre de la 75e édition du Festival d’Avignon. +33 4 90 27 66 50 http://www.festival-avignon.com/ dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Lieu Avignon Adresse Eglise des Célestins Eglise des Célestins - place des Corps Saints Ville Avignon