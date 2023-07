Ateliers chants polyphoniques occitan proche du lycée agricole de Gignac, Gignac (34) Ateliers chants polyphoniques occitan proche du lycée agricole de Gignac, Gignac (34), 5 septembre 2023, . Ateliers chants polyphoniques occitan Mardi 5 septembre, 20h00 proche du lycée agricole de Gignac, Gignac (34) La chorale « lo Cor de la Garriga » et l’association « De Cor d’Erau e d’Oc » proposent 2 sessions de chants en polyphonie occitane de septembre 2023 à avril 2024. Animés tour à tour par Samuel et Olivier Grolleau, Rachel Rouvière et Clément Chauvet. Chaque intervenant transmettra un répertoire majoritairement en Oc, ouvert à d’autres langues et dialectes, en lien avec la saison pendant laquelle il donnera cours et clôturera celle-ci par une restitution publique. Public: Adulte, tout niveau en chant et en langue d’Oc. Infos complémentaires et inscription auprès Amélie Jalbert: amejalbert34@gmail.com 0636379841 source : événement Ateliers chants polyphoniques occitan publié sur AgendaTrad proche du lycée agricole de Gignac, Gignac (34) 131, Chemin Moulin de Carabotte l’Aurelle

