danse et musique bretonne et bal folk proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) danse et musique bretonne et bal folk proche de Montargis Loiret, Paucourt (45), 24 mars 2024, . danse et musique bretonne et bal folk Dimanche 24 mars 2024, 14h30 proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) à venir source : événement danse et musique bretonne et bal folk publié sur AgendaTrad proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) Rue de l’Église

proche de Montargis Loiret, 45200 Paucourt, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46249 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) Adresse Rue de l'Église proche de Montargis Loiret, 45200 Paucourt, France Age max 110 Lieu Ville proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) latitude longitude 48.03441;2.792146

proche de Montargis Loiret, Paucourt (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//