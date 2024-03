Prochain concert de la Chorale CrewRâle 93 le 9 mars 2024 à 20h à la Cantine pas si loin de Pantin Cantine pas si loin, Pantin, samedi 9 mars 2024.

Prochain concert annoncé le 9 mars 2024 à 20h de la CrewRâle 93, le chœur rap et électro de Montreuil, composé de voix talentueuses et dirigé par la cheffe de chœur Babeth Joinet et accompagné par Julieta Leca, championne de beatbox. L’ensemble s’apprête à reprendre les répétitions et les concerts, en réinterprétant avec brio les succès du rap et de l’électro dans une interprétation unique.

Informations importantes :

Lieu : Cantine pas si loin, Artagon, 34 Rue Cartier Bresson, 93500 Pantin

Tarif : participation au chapeau

A propos de la CrewRâle 93

La CrewRâle 93 est née de la passion partagée de ses membres pour la musique. Avec une approche résolument créative, ils brisent les barrières musicales, montrant que la musique est un langage universel. Leur mission est de captiver et d’émerveiller le public grâce à des arrangements originaux par Babeth Joinet la cheffe de chœur et l’accompagnement captivant du beatbox par Julieta. Créée depuis quelques années, la CrewRâle 93 s’est déjà produite à l’occasion de plusieurs manifestations, comme les festivals Voix sur Berges de Paris ou Murs à Pêches de Montreuil.

Le répertoire du choeur

Le répertoire de la CrewRâle 93 est une fusion passionnante de rythmes électro entraînants et de paroles marquantes du monde du rap. De Humains (Damso) à La Boulette (Diam’s), en passant par La Pluie (Stromae et Orelsan) ou Queen (The Blaze), la chorale réinvente ces titres emblématiques avec une touche harmonieuse et chaleureuse qui rend hommage à leurs origines tout en explorant de nouveaux horizons.

Le choix des chansons interprétées par la CrewRâle 93 reflète sa volonté de mettre en avant des artistes engagés et inspirants. Le répertoire soigneusement sélectionné met en lumière les artistes et les paroles qui portent des messages significatifs, qu’il s’agisse de thèmes sociaux, de luttes personnelles ou d’appels à l’espoir.

En choisissant des titres de chansons de rap et d’électro interprétés par des artistes qui ont marqué l’histoire de la musique avec leur engagement et leur créativité, la chorale souhaite véhiculer ces valeurs à travers sa propre interprétation. Chaque performance devient ainsi une célébration de la puissance de la musique pour inspirer, éduquer et unir les auditeurs autour de récits poignants et d’artistes visionnaires.

La plupart des chansons choisies sont aussi des titres connus par toutes et tous, l’occasion pour le public de se plonger dans ses souvenirs et de passer un bon moment. Lors de leurs prestations, attendez-vous à ressentir une énergie contagieuse !

