Prochain atelier philo à la médiathèque – Mercredi 16 février Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 16 février 2022, Quint-Fonsegrives.

Prochain atelier philo à la médiathèque – Mercredi 16 février

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le mercredi 16 février à 15:30

### Si d’un coup de baguette magique, tu pouvais changer d’âge, que choisirais-tu : 10, 16 ou 40 ans ? Il s’agit moins de faire de la philosophie, d’habitude réservée aux futurs bacheliers, que de philosopher, une démarche à la portée de tous, c’est-à-dire réfléchir ensemble, dans une communauté de recherche, sur des sujets universels (l’amitié, la liberté, la différence, la violence, les émotions…) et échanger les points de vue en les argumentant. C’est l’occasion pour les enfants, dès le plus jeune âge, de se questionner, dialoguer, écouter l’autre dans sa différence et chercher des réponses ensemble. Au fil des ateliers, ils affinent leur esprit critique, régulent mieux leurs émotions et savent faire preuve d’empathie. Ils se préparent ainsi à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables. **Comment se déroule un atelier ?** Un atelier dure environ une heure. Il est précédé d’un temps de pratique de l’attention de quelques minutes pour permettre aux enfants de se centrer avant l’atelier : disposés en cercle, ils sont assis, les yeux fermés ou mi-clos. Guidés par l’animateur/trice, ils portent leur attention sur la respiration, le souffle, tout en laissant passer les pensées pour revenir sans cesse aux sensations corporelles. Cette attention au corps permet à l’esprit de s’apaiser, d’être prêt à découvrir le sujet du jour. Après avoir expliqué l’objectif, le fonctionnement et les règles fondamentales d’un atelier philo (écouter les autres, argumenter, ne pas juger ou se moquer, …), l’animateur/trice lance la discussion à visée philosophique à partir de la lecture préalable d’un texte, du visionnage d’un film, ou de l’observation d’une affiche. Son rôle est d’accompagner l’évolution de la pensée collective en questionnant le groupe et en reformulant, sans jamais donner son avis, et en toute bienveillance. _**Réservez vite votre place pour le prochain atelier philo !**_ Masque conseillé, gel hydroalcoolique et respect du dispositif de distanciation sociale.

Sur réservation

Un cycle d’ateliers philo, spécial enfants (8-10 ans), aura lieu une fois par mois. Un espace privilégié pour leur permettre de penser ce qu’ils disent et dire ce qu’ils pensent !

Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:30:00 2022-02-16T17:30:00