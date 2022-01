PROCESSION TRADITIONNELLE DU SAINT-CHRIST Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Le Saint-Christ est une sculpture en bois de la Renaissance qui représente le Christ sur la croix. Cette statue a connu une histoire mouvementée, « par trois fois il échappa à la destruction pure et simple », comme en témoigne Monsieur Cruells-Capèce Minutolo, historien du Saint-Christ. Placé dans l’église de « la Marine », il protège les gens de mer mais aussi tous les agathois qui lui témoignent leur attachement, notamment lors de la Semaine Sainte. Le Jeudi Saint, les fidèles le portent en procession dans la nef de l’église. Et à la tombée du jour, emmenée par la Confrérie du Saint-Christ d’Agde, une procession chemine dans le cœur de ville. Pêcheurs, jouteurs et vignerons participent en tant que porteurs à cette cérémonie séculaire, empreinte de ferveur religieuse, qui réunit de nombreux Agathois. #TEMPSFORT Le Saint-Christ est une sculpture en bois de la Renaissance qui représente le Christ sur la croix. Placé dans l’église de « la Marine », il protège les gens de mer mais aussi tous les agathois qui lui témoignent leur attachement, notamment lors de la Semaine Sainte.

+33 4 67 94 60 00

