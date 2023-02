Procession mariale aux flambeaux LOURDES Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Si on vient à Lourdes, il faut faire la procession mariale aux flambeaux. Depuis les apparitions, les foules se sont rendues à la Grotte avec des flambeaux, répondant à l’invitation de la Vierge Marie de « venir ici en procession ». Lors de cette procession, il y a une ferveur, un élan qui tient à cet océan de lumière, à la présence de personnes venant du monde entier, qui prient dans des langues différentes vers Marie. Il faut aussi en faire soi-même l’expérience. La statue de Notre-Dame de Lourdes est portée en procession à travers le Sanctuaire : chacun lui demande de veiller sur sa famille et ses proches. Rejoignez cette marée de lumière. Prenez, vous aussi, un cierge, chantez l’Ave Maria, devant la Basilique du Rosaire toute éclairée et illuminée pour l’occasion. A partir du 9 avril 2023 jusqu’à Octobre – tous les soirs à 21h sur l’esplanade.

Pas de processions durant la Semaine Sainte. La lumière est également un signe à Lourdes. Celle des cierges, bien sûr. D'avril à octobre, la procession mariale aux flambeaux a lieu tous les soirs à 21h.

