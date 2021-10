Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Procession de Samain Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Procession de Samain Saint-Quay-Portrieux, 31 octobre 2021, Saint-Quay-Portrieux. Procession de Samain Saint-Quay-Portrieux

2021-10-31 18:00:00 – 2021-10-31 22:30:00

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor En 2021, la désormais traditionnelle fête de la Samain ne pourra se tenir dans sa forme habituelle. Mais pour faire honneur au Nouvel An Celte, une grande soirée de spectacles rassemblera petits et grands. 18h : Départ des trois différents cortèges Portrieux / Les Jardins du Port ; La Ville d’en Haut / Moulin St Michel ; Kertugal / La Closerie (Lycée Hôtelier) 18h40 : Regroupement des cortèges dans le parc de la Duchesse Anne 19h : Arrivée sur la place de l’Office de Tourisme. Ambiance musicale par le Bagad Sonerion Sant Ké 19h20 : Remontée du boulevard du Général de Gaulle en groupe 19h50 : Retrouvailles avec le “Peuple de la Nuit” (Eostiged ar Stangala). Devant le Centre de Congrès 20h : Descente du boulevard du Général de Gaulle en procession. Avec le “Peuple de la Nuit”, jusqu’à l’esplanade du Casino 20h45 : L’ANKOU (Benjamin Boisgontier) nous conte la SAMAIN et l’Ankou. Sur l’esplanade du Casino 21h: Dépose des lampions sur le sable de la plage 21h30 : Spectacle de feu sur la plage par la compagnie du Cercle de Feu 22h : Embrasement de la piscine et feu d’artifice Buvette, barbe à papa et crêpes sur place Manifestation soumise aux règles sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire lors des regroupements en extérieur. Organisé par l’association Quino’Samain en partenariat avec la ville. +33 2 96 70 40 64 En 2021, la désormais traditionnelle fête de la Samain ne pourra se tenir dans sa forme habituelle. Mais pour faire honneur au Nouvel An Celte, une grande soirée de spectacles rassemblera petits et grands. 18h : Départ des trois différents cortèges Portrieux / Les Jardins du Port ; La Ville d’en Haut / Moulin St Michel ; Kertugal / La Closerie (Lycée Hôtelier) 18h40 : Regroupement des cortèges dans le parc de la Duchesse Anne 19h : Arrivée sur la place de l’Office de Tourisme. Ambiance musicale par le Bagad Sonerion Sant Ké 19h20 : Remontée du boulevard du Général de Gaulle en groupe 19h50 : Retrouvailles avec le “Peuple de la Nuit” (Eostiged ar Stangala). Devant le Centre de Congrès 20h : Descente du boulevard du Général de Gaulle en procession. Avec le “Peuple de la Nuit”, jusqu’à l’esplanade du Casino 20h45 : L’ANKOU (Benjamin Boisgontier) nous conte la SAMAIN et l’Ankou. Sur l’esplanade du Casino 21h: Dépose des lampions sur le sable de la plage 21h30 : Spectacle de feu sur la plage par la compagnie du Cercle de Feu 22h : Embrasement de la piscine et feu d’artifice Buvette, barbe à papa et crêpes sur place Manifestation soumise aux règles sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire lors des regroupements en extérieur. Organisé par l’association Quino’Samain en partenariat avec la ville. Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Saint-Quay-Portrieux