Pézenas Hérault Samedi 5 février 2022

15h00 : Ouverture de la collégiale.

– Exposition de la relique dans la chapelle dédiée à saint-Blaise dans lacollégiale. Elle sera ornée de fleurs rouges.

– Diaporama « Sur les traces de saint-Blaise à travers l’Europe et le Monde »

– Pièces d’orgue, évocation de la vie du saint, patron de la ville de Pézenas. 16h30 : Exposition du Saint-Sacrement. 17h00 : Vêpres solennelles avec le concours du groupe vocal « Little Ursulines » 17h35 : Bénédiction des cierges et des gorges. 19h00 : Rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (rue Massillon) SANT BLASI : Rituel festif en déambulation carnavalesque à travers la ville orchestré par le COLLECTIF TEMPORADAS Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la ville au Carnaval ! Dimanche 6 février 2022

9h45 : Rendez-vous devant l’église Sainte-Ursule pour organiser la procession de la relique avec les musiciens (vents, percussions) qui voudraient y prendre part pour aller jusqu’à la collégiale Saint-Jean.

10h30 : Messe des familles avec les enfants qui porteront des fleurs rouges en papier.

11h45 : Parvis de la collégiale : prière pour la Paix, lâcher de colombes, distribution des sachets de gâteaux de saint-Blaise qui auront été apportés à l’église jusqu’au samedi 17h. Samedi 12 février 2022

18h30 : Rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (rue Massillon) Charivari carnavalesque dans le centre historique de la ville, orchestré par SABOÏ. Programme soumis aux conditions sanitaires en vigueur. #TEMPS FORT Fête carnavalesque autour de Saint-Blaise, patron de la ville.

