Procession de Pénitents Noirs et Bleus à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, samedi 13 avril 2024.

De la chapelle baroque des Pénitents Noirs au Calvaire en passant par le coeur de la Bastide, revivez la procession des Pénitents Noirs et Bleus, temps fort du patrimoine culturel villefranchois.

Le trajet emprunté partira de la chapelle des Pénitents Noirs, passera par la place Notre-Dame, longera la rue de la République, et montera jusqu’au Calvaire, colline Saint-Jean-d’Aigremont.

Le parcours sera ponctué d’animations musicales et se terminera par un vin d’honneur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Boulevard de Haute-Guyenne

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

