Église Saint-Roch, le lundi 1 novembre à 14:30

Distribution des bannières à 14h30. Départ à 15 h de Saint Roch. Le parcours sera de 4 km environ. Il passera par Sainte Jeanne d’Arc, Saint Eustache, le parvis de Notre-Dame, la fontaine Saint Michel Archange, protecteur de la France (une prière sera faite pour que la France redevienne fidèle aux promesses de son baptême), et arrivera vers 17 h 15 devant Saint Germain l’Auxerrois (Vêpres à 17 h 45) Renseignements : [http://bann2000.free.fr/](http://bann2000.free.fr/) organisée avec Bannières 2000. Église Saint-Roch 296 Rue Saint Honoré, 75001 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T14:30:00 2021-11-01T18:00:00

