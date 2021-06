Paris Église Notre-Dame de La Salette Paris Procession de la Fête Dieu Église Notre-Dame de La Salette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Procession de la Fête Dieu Église Notre-Dame de La Salette, 6 juin 2021-6 juin 2021, Paris. Procession de la Fête Dieu

Église Notre-Dame de La Salette, le dimanche 6 juin à 12:00 Dimanche 6 juin à l’issue de la messe de 11h, de la sortie rue de Dantzig à la cours du patronage Église Notre-Dame de La Salette 38 rue de Cronstadt, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T12:00:00 2021-06-06T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Notre-Dame de La Salette Adresse 38 rue de Cronstadt, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de La Salette Paris