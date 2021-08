Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges PROCESSION AUX FLAMBEAUX Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

PROCESSION AUX FLAMBEAUX Plombières-les-Bains, 15 août 2021, Plombières-les-Bains. PROCESSION AUX FLAMBEAUX 2021-08-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-15 23:00:00 23:00:00 Coteau de Notre-Dame de Plombières Chemin de la Vierge

Plombières-les-Bains Vosges Traditionnelle procession aux flambeaux du 15 août au coteau de Notre-Dame de Plombières. Veillée mariale à 20h30 à l’église, puis vers 21h30 montée au coteau qui revêt pour l’occasion son superbe habit de lumière. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Coteau de Notre-Dame de Plombières Chemin de la Vierge Ville Plombières-les-Bains lieuville 47.96604#6.45849