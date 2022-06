Procession aux flambeaux

Procession aux flambeaux, 15 août 2022, . Procession aux flambeaux

2022-08-15 – 2022-08-15 Traditionnel et incroyable procession aux flambeaux à l’occasion de l’assomption du 15 août. Organisé par le conseil de fabrique de Neuhaeusel. Traditionnel et incroyable procession aux flambeaux à l’occasion de l’assomption du 15 août. Organisé par le conseil de fabrique de Neuhaeusel. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville