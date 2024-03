Procès fictif de la poupée Barbie au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 18h30 à 21h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 100 ans. gratuit

Le Théâtre de la Concorde accueille la Fédération Française de Débat et d’Eloquence pour un évènement exceptionnel : le procès de la mythique poupée Barbie.

Les procès fictifs de la

FFDE permettent à une poignée d’étudiantes et d’étudiants sélectionnés dans le monde

francophone (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, etc.) de se livrer à des

joutes enflammées. Après leur passage, deux avocats ou avocates pénalistes du

barreau de Paris plaident à leur tour pour clôturer le débat.

Par exemple, lors

du procès de Catherine de Médicis organisé le 14 décembre 2023 à l’église de la

Madeleine, Maître Solange Doumic et

Maître Emmanuel Daoud nous ont offert des plaidoiries de haut vol. Enfin, le

jury achève la séance en annonçant la victoire de l’accusation ou de la défense

et attribue à un étudiant ou à une étudiante le titre de meilleur témoin. M. le

Bâtonnier Charrière-Bournazel, Maître Jouty et Laurent Binet ont ainsi décidé –

le 14 décembre– que Catherine de Médicis devait être acquittée.

En partenariat avec le Théâtre de la Concorde et la Fondation des Femmes

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008

FFDE par la Fédération Française de Débat et d’Eloquence