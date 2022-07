Procès en sorcellerie (jeu de rôle nocturne), 25 juillet 2022, .

Procès en sorcellerie (jeu de rôle nocturne)



2022-07-25 21:30:00 – 2022-07-25 23:00:00

EUR 18 18 Vous franchissez le portail du temps et vous voilà en 1609. La nuit tombe. Vous êtes convié.e.s à une mystérieuse assemblée nocturne. Un sabbat ?

Pas le temps de le savoir. Vous voilà arrêté.e.s, accusé.e.s de sorcellerie. Survivrez-vous à la Question et aux terribles épreuves infligées par le féroce juge Gaillard de Morlaès ?

Pour le découvrir venez participer à ce jeu de rôle, proposé en nocturne pour plus de sensations !

