Ensemble contre le sexisme prépare activement le Procès du Sexisme, le 25 janvier à l’occasion de la 6e journée contre le sexisme Notre collectif Ensemble contre le sexisme prépare activement le Procès du Sexisme, le 25 janvier 2023 à 14h ), en distanciel et en présentiel. En présence d’Isabelle Rome, Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Notre Cour d’assises spéciale se réunira dans l’auditorium du 20, avenue de Ségur, à Paris. Nous vous communiquerons très bientôt le détail du programme et de nos intervenant.e.s, témoins et expert.e.s, qui viendront à la barre éclairer l’audience afin de nous permettre de juger le sexisme à la hauteur des préjudices infligés. Vous pouvez vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://ensemblecontrelesexisme.org/inscription/ Gabriela BELAID, Présidente de CentraleSupelec au Féminin & secrétaire générale d’Ensemble contre le Sexisme Ministère de la Santé et des Solidarité 20, Avenue de Ségur 75007 Paris Contact : https://ensemblecontrelesexisme.org/inscription/ +33612636527 bbl@hotmail.fr https://www.facebook.com/EnsembleContreLeSexisme https://www.facebook.com/EnsembleContreLeSexisme https://ensemblecontrelesexisme.org/inscription/

