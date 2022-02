« Problèmes actuels du droit russe et français : point de vue des juristes russes et français » Centre de Russie pour la science et la culture Catégorie d’évènement: Paris

**21 février 2022 | 15:00** (Paris) **Présentation en ligne de la monographie « Problèmes actuels du droit russe et français : point de vue des juristes russes et français »** La monographie sera présentée par ses rédacteurs en chef, le professeur **Victor Blajeev**, président de l’Université juridique d’État de Moscou O.Koutafine (MSAL) et le Professeur **Maria Egorova**, Chef du Département de Coopération international de la MSAL. La discussion réunira également des scientifiques de principales universités russes et françaises, des professeurs de la MSAL, des représentants de l’Ambassade de France en Russie, du Conseil russe des affaires étrangères, de l’Association des diplomates russe, des scientifiques italiens et espagnols. Conférence ZOOM sur les ressources web de la MRSC à Paris. _En russe et en français_. [Appuyez ici pour vous inscrire en ligne](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XLfRX71oS0iG0ssSmbUHMA).

