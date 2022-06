Pro Sailing Tour

Pro Sailing Tour, 1 juillet 2022, . Pro Sailing Tour



2022-07-01 – 2022-07-01 Les 8 trimarans de 50 pieds (classe Ocean Fifty) reviennent au port d’Armor ! Le »Trophée des Multicoques » devient le « Pro Sailing Tour », une épreuve encore plus complète et spectaculaire. Programme du vendredi :

10h : départ des régates inshore. Vedettes pour suivre les régates en mer

17h – 18h30 : visite des pontons

17h30 : retour des Ocean Fifty à Quai. Interview des skippers Sorties en vedette prévues le vendredi et le samedi. Pour réserver votre billet. Animations gratuites sur le village : SNSM, stands de produits régionaux, les partenaires du Pro Sailing Tour, Saint-Brieuc Armor Agglomération. Les 8 trimarans de 50 pieds (classe Ocean Fifty) reviennent au port d’Armor ! Le »Trophée des Multicoques » devient le « Pro Sailing Tour », une épreuve encore plus complète et spectaculaire. Programme du vendredi :

10h : départ des régates inshore. Vedettes pour suivre les régates en mer

17h – 18h30 : visite des pontons

17h30 : retour des Ocean Fifty à Quai. Interview des skippers Sorties en vedette prévues le vendredi et le samedi. Pour réserver votre billet. Animations gratuites sur le village : SNSM, stands de produits régionaux, les partenaires du Pro Sailing Tour, Saint-Brieuc Armor Agglomération. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville