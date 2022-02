Prize sur le monde : « Derniers jours à Shibati » Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le samedi 19 mars à 16:00

« Derniers jours à Shibati » de Hendrick Dusollier, France, 2017 En Chine, dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Dans cet espace un peu lunaire, le réalisateur a du mal à trouver sa place car il ne parle pas la langue. Objet des risées de la population, qui voit en lui un excentrique, il ne doit son ancrage dans le quartier qu’aux liens d’amitié qu’il tisse avec deux personnes en marge de la société des adultes : un petit garçon, Zhou Hong et une vieille femme originale, Madame Xue Lian, qui trône sur une déchetterie d’objets hétéroclites, destinés à perpétuer son quartier, sa culture, ses convictions. Film mélancolique et crépusculaire, « Derniers jours à Shibati » fait montre d’une empathie profonde pour tous ceux qui résistent au rouleau-compresseur d’une modernité tyrannique. La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, animée par Clément Dumas, ENS Lyon. Durée 1 h + temps d’échanges Tout public Réservation en ligne En Chine, dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:30:00

