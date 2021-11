Priya Ragu + Thaïs Lona Badaboum, 26 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 23h

Avec seulement deux titres à son actif, la chanteuse suisse Priya Ragu fait déjà sensation.

Originaire du Sri Lanka, elle partage son métissage culturel en chanson en faisant rencontrer RNB, Soul et rythmiques indiennes. Avec une sonorité unique imprégnée de richesse culturelle et sublimée par son timbre de voix, Priya aborde en finesse la spiritualité et l’identité.

Son premier titre « Good Love 2.0 » se hisse déjà au rang de hit avec bientôt 2 millions d’écoutes en streaming et une intégration à la bande son de Fifa 2021. Un début de carrière d’autant plus remarquable qu’il ne lui faudra que quelques mois avant de signer chez Warner Music et de se retrouver dans la liste NME des 100 artistes émergents de 2021.

Elle sera votre prochain coup de cœur musical, et elle se présentera sur la scène du Badaboum le 26 novembre 2021.

Première partie : Thaïs Lona

