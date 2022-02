Prix Val Cérou Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Catégories d’évènement: Cordes-sur-Ciel

Tarn

Prix Val Cérou Cordes-sur-Ciel, 10 juin 2022, Cordes-sur-Ciel. Prix Val Cérou Maison du Grand Fauconnier 39 Grand Rue Raymond VII Cordes-sur-Ciel

2022-06-10 – 2022-06-10 Maison du Grand Fauconnier 39 Grand Rue Raymond VII

Cordes-sur-Ciel Tarn Cordes-sur-Ciel Remise du prix de littérature sur l’imaginaire médiéval par les collégiens de 4 collèges du Tarn et de l’Hérault. culture@cordessurciel.fr +33 5 63 56 55 61 Maison du Grand Fauconnier 39 Grand Rue Raymond VII Cordes-sur-Ciel

