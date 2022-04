Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène Théâtre 13 / Bibliothèque, 7 juin 2022, Paris.

Durant tout le mois de juin, venez soutenir les spectacles des candidats en venant les voir au Théâtre 13 !

Date et horaire exacts : Du mardi 07 juin 2022 au lundi 27 juin 2022 :

Dans les dispositifs publics d’accompagnement des jeunes artistes, il existe un certain nombre d’aides pour les jeunes en voie de professionnalisation et un certain nombre pour les artistes confirmés.

Entre ces deux dispositifs, il n’existe aucun accompagnement. Cette situation oblige les jeunes professionnel·le·s à produire des spectacles afin d’être repéré·e·s par les théâtres, mais sans pour autant pouvoir bénéficier de soutien financier. C’est une précarité difficile.

Nous avons donc imaginé le Prix Théâtre 13 / Jeunes metteur·se·s en scène, pour permettre aux jeunes professionnel·le·s talentueux·ses de rencontrer le plus rapidement possible les professionnel·le·s et institutionnel·le·s de notre métier, afin de réduire au maximum cette période de précarité.

Sur 80 projets qui concourent chaque année, les six meilleurs sont confrontés à des directeurs de théâtres et aux représentants de nos principales institutions publiques et privées.

Cette rencontre peut se transformer en véritable tremplin pour la carrière de ces jeunes metteur·se·s en scène.

Le Prix Théâtre 13 / Jeunes metteur·se·s en scène est organisé par le Théâtre 13, avec le soutien de la SACD et en collaboration avec la Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay sur Seine, le Théâtre Victor Hugo de Bagneux, le Théâtre de Belleville, le Théâtre du Train Bleu (Avignon) et le Théâtre des Clochards Célestes (Lyon).

