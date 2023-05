Prix T13, festival de mise en scène Théâtre 13 – Seine, 6 juin 2023, Paris.

Du mardi 06 juin 2023 au samedi 24 juin 2023 :

Tout public.

Encourager et soutenir pendant un an les jeunes metteur·se·s en scène dans la création d’un spectacle, les accompagner du projet initial à l’exploitation professionnelle, confronter leur travail au public et leur faire rencontrer très vite les professionnel·les et les programmateur·rices de théâtre : telles sont les ambitions du Prix T13, festival de mise en scène.

Les Ardents d’Hamideh Doustdar – 6 et 7 juin

Dans une France réelle ou imaginée. Cette famille vit misérablement, mais ce n’est pas quelque chose d’hors norme, c’est leur vie, elle est comme ça. Et ils espèrent, chacun, trouver leur bonheur avec ce qui est à leur portée.

Le Voyage d’Alice en Suisse de Lukas Bärfuss, mise en scène Stéphanie Dussine – 9 et 10 juin

Alice est jeune, mais souffre d’une maladie incurable. Elle décide de prendre rendez-vous en Suisse avec le Docteur Gustav Strom, médecin euthanasiste controversé.

MÈRE d’Ambre Matton – 13 et 14 juin

Un groupe de paroles sur les relations mères-filles. Six femmes. Ou plutôt, six filles. Une médiatrice et les autres, dont certaines ont l’air de ne pas bien savoir ce qui les a amenées ici.

Il était une fois à Gyntiana d’après Henrik Ibsen, mise en scène Rose Noël – 16 et 17 juin

Avec Il était une fois à Gyntiana, on retrouve l’enfant qui est en nous, et il ne faut pas oublier, là où l’on rêve, il n’y a plus de limite : tout est magie. Ce spectacle, ce n’est pas notre histoire, c’est la vôtre.

Bâtards de Louise Dupuis – 20 et 21 juin

Louise et Julien invitent les spectateur·rice·s à assister à leur séparation, comme ils les inviteraient à leur mariage.

KERMESSE du Collectif La Cabale – 23 et 24 juin

Le monde est en crise et nous sommes nés dedans. C’est à nous de le changer, c’est une évidence. On va bientôt s’y mettre c’est promis… mais avant si on faisait la chenille ?

Théâtre 13 – Seine 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

Contact : https://www.theatre13.com/pages/prix-t13/selection-premier-tour-2013

© Marc Armand & Victor Boonen