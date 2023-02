PRIX SWISS LIFE – AUTUS ANIMALIS Salle d’exposition, 8 mars 2023, Metz .

Lauréats de la 5e édition du Prix Swiss Life à 4 mains, le photographe Vincent Fournier (né en 1970) et le compositeur Sébastien Gaxie (né en 1977) présentent Auctus Animalis. Leur incroyable bestiaire surréaliste et futuriste, associant histoire et anticipation, forme un cabinet de curiosités visuel et sonore rempli de créatures en voie d’apparition: paon à l’exosquelette argenté serti de diamants, libellule avec capteur luminescent qui mesure la qualité de l’air, etc. Le duo a pris pour point de départ les véritables caractéristiques des diverses espèces pour inventer, aux frontières du réel et de l’imaginaire, leurs potentielles hybridations sous l’effet des biotechnologies.

