.Public adolescents adultes. gratuit Qui va succéder à Carmeline en 2023 ? Qui sera le/la lauréat.e de cette 14e édition ? Pour le savoir, le Prix investit cette année le Parc de la Villette afin de dévoiler le nom de son/sa lauréat.e à l’occasion d’un concert de révélation qui se tiendra le 31 mai au Trabendo. Julien Granel, parrain du Prix Pernod Ricard France Live Music 2023, connu pour son univers coloré et son énergie débordante, enflammera la scène du Trabendo avec ses mélodies orchestrales aux accents pop et funky. Cette soirée mémorable mettra également à l’honneur Carmeline, lauréate du Prix Pernod Ricard France Live Music 2022. Le Prix Société Pernod Ricard France Live Music s’engage à promouvoir la nouvelle générationd’artistes en France, en leur offrant une occasion unique de mettre en avant leurs créations et de sefaire connaître auprès du public et des professionnels de la filière musicale. Le 31 mai promet d’être une soirée haute en couleur qui marquera une nouvelle étape dans la carrière du/de la lauréat.e ! Le Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.letrabendo.net/ https://www.societe pernodricardfrance-livemusic.fr/

