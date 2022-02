Prix Silver Valley SILVER VALLEY, 25 avril 2022, Ivry-sur-Seine.

**Après avoir organisé pendant plus de 19 ans le concours de la Bourse Charles Foix, désireuse de tirer profit de cette expertise et de s’adapter aux changements structurels qui ont métamorphosé le marché de la Silver Economie et de l’innovation, Silver Valley lance un nouveau prix, le Prix Silver Valley, destiné à récompenser les start-up les plus innovantes et utiles aux seniors, les plus robustes sur le plan financier, pouvant être les licornes de la société de la longévité.** **Les critères du prix Silver Valley** • Exigence pour la viabilité économique des projets : un jury évaluera spécifiquement la robustesse du projet avec une attention particulière pour la chaine de valeur, l’analyse des risques et le modèle économique proposé. • Une méthodologie d’évaluation rigoureuse : le prix Silver Valley s’appuyera sur une méthodologie développée en partenariat avec CentraleSupelec, inspirée des méthodes Sapige et Scale-Up Lab. Par ailleurs, afin de bien identifier les besoins, une distinction sera faite entre les projets en phase d’amorçage et ceux en phase de déploiement. • Distinguer les seniors autonomes des seniors dépendants : les projets entrepreneuriaux auront la possibilité de candidater soit dans la catégorie « vieillissement actif » destinée à l’aménagement et l’ajustement à l’avancée en âge, soit dans la catégorie « médico-social ou sanitaire » destinée aux personnes dont la dépendance est avérée et/ou aux besoins de leurs aidants familiaux ou professionnels. • Tenir compte de l’impact sociétal et environnemental: mise en place d’un critère sur la responsabilité sociétale et enrironnementale du projet obligeant les candidats à se questionner sur l’impact environnemental ou l’analyse du cycle de vie et leur responsabilité sociétale sur l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur la société. **Les entrepreneurs sont invités à candidater avant le 25 avril 2022.** **Critères & récompenses** Les projets participants doivent être portés par une structure (association, entreprise) déclarée et agée de 5 ans maximum. Les candidatures seront étudiées par un panel d’experts représentatifs de la Silver Economie, de l’innovation et du financement des entreprises, et des utilisateurs seniors et/ou aidants. Les projets lauréats recevront de multiples avantages : ✔️ Dotation de 20 000€ ✔️Accompagnement individualisé durant un an par Silver Valley ; ✔️Adhésion gratuite pendant 24 mois à Silver Valley ; ✔️Dotations spécifiques de chaque partenaire en fonction des typologies des projets (accès aux financements, dispositifs clés, contrats de prestations de services…) ✔️Promotion du projet auprès des acteurs de la filière et des médias via les activités de Silver Valley.

