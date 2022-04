PRIX ROMAN CEZAM Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 20:00:00 Bibliothèque 17 rue des Forges

Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique PRIX ROMAN CEZAM 2022

Je lis Je partage Je vote

Participez aux rendez-vous autour des romans ! Vendredi 24 juin à 18h30

Bibliothèque de Saint-Gildas des Bois

Partagez votre coup de coeur ! Résultats du vote en direct ! Renseignements :

Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

