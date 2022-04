PRIX ROMAN CEZAM

2022-05-03 18:30:00 – 2022-05-03 20:00:00 PRIX ROMAN CEZAM 2022

Participez aux 2 rendez-vous autour des romans ! Mardi 3 mai à 18h30

Bibliothèque de Missillac

Qu’avez-vous pensé de vos lectures ? Prochain rendez-vous Cezam :

Vendredi 24 juin à 18h30 à la bibliothèque de Saint-Gildas des Bois

Partagez votre coup de coeur ! Résultats du vote en direct !

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

