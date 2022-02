Prix P’tits mômes : présentation de la sélection 2022 Bibliothèque des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

Bibliothèque des Pâquis, le mercredi 2 février à 10:00

Venez écouter les 4 histoires de la sélection 2022 et participez au vote… Créé en 2006 par les BM, le Prix P’tits Mômes est l’un des rares trophées littéraires à être octroyé par des enfants entre 2 et 4 ans. Doté de CHF 4’000, il récompense chaque année un-e illustrateur ou illustratrice et un-e auteur-e jeunesse. Avec ce prix, les BM permettent au tout jeune public d’aborder les livres de manière originale et de développer un premier sens critique. Tous les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans peuvent participer.

Prix littéraire pour tout.e.s-petit.e.s // Mercredi 2 février 10h00 // bibliothèque des Pâquis // 2-4 ans Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève

