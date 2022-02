PRIX P’TITS MÔMES 2022: Le spectacle Bibliothèque de la Cité, 11 juin 2022, Genève.

Ce sont les histoires: d’un petit pois qui se sauve d’une cuisine, d’une étonnante course d’escargot, d’un anniversaire comme les autres, des couleurs de l’aube et de la douce odeur des croissants… Laure Isabelle Blanchet, comédienne et Olivier Carrel, comédien maîtrisent l’art et la manipulation de la marionnette. Ensemble, il, elle tissent un spectacle à partir des quatre albums sélectionnés pour le Prix P’tits Mômes 2022. Dans le cadre de l’évenement : Livres, petite enfance et familles

0.-

PRIX P’TITS MÔMES 2022: Le spectacle // samedi 11 juin 14h30 et 15h30 // Bibliothèque de la Cité// enfants dès 2 ans

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



